Avís groc per ruixats i ràfegues de vent fortes

Andorra la VellaLes previsions meteorològiques per a avui a Andorra indiquen un dia predominantment assolellat fins al vespre. No obstant això, a partir d’aquest moment s’espera el pas de tempestes per l’oest del país, amb possibilitat de ruixats i ràfegues de vent fortes. Cal tenir en compte l’avís groc emès, ja que a partir de demà es preveu l’estabilització del temps amb l’arribada d’altes pressions, proporcionant una jornada assolellada i un augment de les temperatures.

Tindrem un dia ben assolellat🌤️a #Andorra, fins al vespre, quan el pas de tempestes per l'oest del país, ens deixaran algun ruixat🌦️ i fortes ràfegues de vent.

⚠️#Avís_groc 🍃

A partir de demà, s'imposaran les altes pressions que aportaran estabilitat, ☀️, i un augment de 🌡️ pic.twitter.com/MjFbVJrrsw — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 7 de julio de 2023