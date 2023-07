Els Banders d'Andorra obtenen imatges exclusives d'un os salvatge en llibertat

Andorra la VellaL'organització de conservació @bandersandorra ha aconseguit capturar les primeres imatges d'un os viu en llibertat al Principat després d'intensificar el seu seguiment. Aquest descobriment és crucial per a la conservació de l'espècie en perill i permetrà als investigadors estudiar el seu comportament i hàbitat. Banders continuarà treballant per protegir l'os i educar la població sobre la importància de la conservació de la fauna salvatge a Andorra. Aquest esdeveniment destaca la riquesa natural del Principat i la necessitat de preservar-la per a les futures generacions.

Arran de la constatació del pas d'un os per la zona nord del país a la primavera, @bandersandorra va intensificar el seguiment del plantígrad, amb l'objectiu d'identificar l'individu. El passat 19 de juny es van obtenir les primeres imatges d'un os viu en llibertat al Principat. pic.twitter.com/iN5ULjY7DM — Banders d'Andorra (@BandersAndorra) 17 de julio de 2023