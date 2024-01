Una baralla a un local d'oci nocturn acaba amb un detingut i un ferit

Andorra la VellaLa policia d’Andorra ha realitzat un arrest durant la matinada del passat dissabte, detenint un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els fets van tenir lloc fora d’un local d’oci nocturn a Andorra la Vella, on es va produir una baralla que va resultar en lesió d’una altra persona.L’incident va ocórrer enmig de la nit del dissabte, quan la policia va rebre l’alerta sobre una baralla violenta a l’exterior del local d’oci. A la seva arribada, van detenir l’individu de 26 anys, que és considerat el presumpte agressor. La víctima va ser atesa pels serveis d’emergència per les ferides sofertes durant la baralla.