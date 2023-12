Baralla a un local nocturn de Soldeu acaba amb dos ferits i tres detinguts

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquesta nit de dijous a divendres a tres joves turistes de 18 i 19 anys arran d'una baralla que ha tingut lloc en un local d'oci nocturn de Soldeu. Segons relaten les autoritats, els tres homes han quedat detinguts per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a dues altres persones que estaven en el mateix recinte, les quals van necessitar assistència mèdica per curar les lesions.