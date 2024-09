Begut, acompanyat dels seus fills menors i s'accidenta a Escaldes

Andorra la VellaLa Policia d’Andorra va detenir aquest dilluns al vespre un turista de 42 anys a Escaldes-Engordany després de donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,84 grams per litre de sang. L’arrest es va produir arran d’un accident de trànsit que va tenir lloc a l’avinguda de les Nacions Unides, on el vehicle que conduïa l’home va col·lidir amb un altre, provocant danys materials.

En el moment de l’incident, al cotxe viatjaven la seva parella i dos menors d’edat, de 17 i 13 anys. Afortunadament, l’accident no va causar ferits, però la policia va procedir a la detenció immediata del conductor per excedir el límit legal d’alcoholèmia i posar en perill la seguretat dels ocupants del vehicle i dels altres usuaris de la via.