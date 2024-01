Bombers i Policia rescaten a una jove desapareguda a la vall del Madriu

Andorra la VellaAquest migdia, personal de Bombers i Policia, més enllà dels familiars més propers, es va veure involucrat en un operatiu de recerca davant el que es considerava una fugida de caràcter preocupant per part d’una jove resident al Principat. La mare de la jove va informar de la seva sortida de casa amb després d’una discussió.

Davant la serietat i convicció de l’advertiment, i considerant que la zona de possible risc era d’accés complicat per carretera, es va desplegar un helicòpter amb agents especialitzats dels Bombers per dur a terme una recerca en àrees muntanyoses.

L’aeronau va sobrevolar la vall del Madriu i els voltants d’Engolasters, mentre que la policia va desplegar efectius a terra, incloent-hi els grups de muntanya i caní. Un total d’una quinzena d’agents policials van participar en aquest dispositiu. Finalment, cap a les de 3 de la tarda, es va informar els cossos de seguretat que la jove havia estat localitzada en bon estat de salut.