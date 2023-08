Bombers rescaten un excursionista que es va accidentar a Alins

Andorra la VellaEls Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a Alins, al Pallars Sobirà, un excursionista que s'havia precipitat per una tartera. L'accident havia tingut lloc a la cara nord del Monteixo. Els serveis d’emergència van rebre l'avís de l'accident al migdia i els Bombers de la Generalitat van desplaçar-se amb l'helicòpter del Grup d’Actuacions Especials. Els acompanyava professional mèdic. El van localitzar mitja hora més tard i el van portar fins a un lloc on pogués arribar una ambulància per portar-lo a l'hospital.

➡️A Alins (avís 11.47h), #bomberscat rescatem un excursionista que s'ha precipitat per una tartera a la cara nord del Monteixo. Amb l'🚁 #GRAE hem arribat fins el ferit, l'hem estabilitzat i dut fins un lloc accessible per tal que l'helicòpter @semgencat pugui evacuar-lo pic.twitter.com/AtIFlbLz7Y — Bombers (@bomberscat) 20 de agosto de 2023