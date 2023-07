BPA era conscient de la falsedat de les factures de l'enviament de diners a la màfia xinesa

Andorra la Vella"Inventa lo que quieras". "Haz facturas de lo que sea". "Como si tienes que hacer pollas de caucho". "Probamos a ver que pasa". "Que sean menos de 200 (mil) y 180 o 190 estarían de puta madre". Així s'han sentit les frases gravades per la policia espanyola als implicats en la trama de la màfia xinesa. En el judici del 'cas BPA' s'ha pogut escoltar la declaració que l'exdirector de l'àrea internacional de BPA Sergi Fernandéz Genés va fer a la justícia espanyola un cop detingut. Els telèfons estaven punxats i les converses entre Fernández Genés, Rafael Pallardó (el testaferro del capo de la màfia xinesa a Espanya) i María José Jordá (coneguda com a Coté -germana de l'actor porno Nacho Vidal i parella de Pallardó-) mostren com tota l'operativa que justificava l'enviament de diners a la Xina era un 'bluff'.

Fernández Genés no sabia que era gravat per la policia espanyola i no va tenir massa cura en les converses amb Pallardó i Coté. El directiu de BPA demana als testaferros de la màfia xinesa que inventin el que vulguin, que facin factures del que siguin. Fins i tot de 'pollas de caucho' en referència al negoci que té la germana de Nacho Vidal d'una línia de productes eròtics. Feien consoladors amb forma del membre de l'actor i també una línia de perfums amb la mateixa forma. Fernández Genés està instant a què facin el que calgui per crear factures que puguin justificar l'enviament de diners a la Xina. Estan girant tants diners que és imprescindible que s'inventin factures que ni que siguin falses donin un mínim de cobertura per a l'enviament de diners a la Xina. Si s'inventen la factura de les 'pollas de caucho' significa que aquest producte eròtic s'està fabricant a la Xina (encara que potser finalment no arribi) i per tant justifica l'enviament de diners per fer front a aquesta suposada comanda.

Les converses gravades encara deixen més en evidència al directiu i a BPA. La germana de Nacho Vidal està gravada explicant que Sergi Fernández 'sap' que les factures que estan justificant l'enviament de diners a la Xina "son mentira". El directiu de BPA té una col·laboració plena amb el blanqueig. Està gravat demanant als testaferros de la màfia xinesa que les factures siguin inferiors als 200.000 euros. I els deixa clar que la xifra bona per inventar-se la factura és de 180 o 190.000 euros. "Eso estaría de puta madre". Cal fraccionar perquè l'import de la factura no cridi l'atenció: "probamos a ver que pasa".

Però Fernández Genés explica que BPA era conscient de que creia que les factures que estaven presentant el grup de testaferros eren falses. Fernández Genés. Ho va transmetre a la cap de compliance Isabel Sarmiento. I el banc literalment no va fer res.

El directiu es justifica en la declaració amb la policia espanyola dient que "Rafael i Coté" el van enganyar.

La fiscalia espanyola diu clarament que el directiu i BPA van col·laborar en el blanqueig. La policia andorrana ha corroborat avui que la investigació mostra com Fernández Genés sabia perfectament el que estava passant. El directiu de BPA cobrava comissions de forma personal, segons les converses gravades, per compensar les seves accions.