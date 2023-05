'Bullying' amb amenaces de mort a una escola andorrana

Andorra la VellaA través de les xarxes socials una influencer ha rebut el missatge d’una família sobre un cas de ‘bullying‘. Sylvette, la creadora de contingut que ha donat visibilitat a la denúncia, explica que el pati d’una escola, a Andorra la Vella, s’ha llevat amb unes pintades a terra on diuen “et matarem”. I el missatge va per a una alumna de l’escola. Arran dels fets, l’escola investiga qui hi ha al darrere d’aquests fets. Els pares tenen el reflex de protegir a la filla, però no la podrien mantenir en una bombolla, no és una solució. Insten a les autoritats competents a què actuïn per tal que es torni a la normalitat sense que viure amb la por de les amenaces.