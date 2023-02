Un bus escolar s'espatlla a Saragossa de tornada d'Andorra i passen la nit a zero graus

Andorra la VellaUna cinquantena d'escolars de la Corunya van romandre durant gairebé 14 hores, des de la una de la matinada fins a pràcticament les cinc de la tarda, en una àrea de servei situada a 45 minuts de Saragossa després que l'autobús en el qual viatjaven de tornada des d'Andorra sofrís una avaria. Els joves, d'entre 13 i 18 anys, que van estar acompanyats en tot moment per dos monitors i el conductor, van haver de passar tota la nit en l'autobús davant l'absència d'una alternativa al problema mecànic sofert.

Una de les integrants en l'expedició va explicar que van sortir d'Andorra, on van passar uns dies esquiant, a les set de la tarda d'aquest divendres i després d'una primera parada es va produir l'avaria de l'autobús, per la qual cosa van parar en una àrea de servei que està a tres quarts d'hora de carretera de Saragossa. En un primer moment el conductor, amb l'assistència dels monitors, va intentar solucionar la incidència, però va veure que es tractava d'un problema fora del seu abast. Entre les cinc i les sis de la matinada va arribar una furgoneta del servei de reparació i manteniment, però les seves competències es limitaven a problemes mecànics de turismes, per la qual cosa tampoc va poder solucionar la incidència. Al voltant de les 10.30 hores va arribar un altre vehicle d'assistència 24 hores especialitzat en autobusos, però «sense pinces» i va tornar a Saragossa a buscar el material necessari.

Els joves, al costat dels monitors i el conductor van passar la nit a l'interior de l'autocar, en el qual destaquen que «feia bastant fred» i van aprofitar la roba especial per a la neu per a cobrir-se. La matinada de dissabte es van registrar en la zona temperatures que van arribar als 0 graus centígrads. Les queixes dels estudiants, del col·legi Maristes de la Corunya, se centren en el fet que se'ls va dir des de l'empresa de l'autobús que s'enviaria un altre automòbil per a recollir-los, mateixa informació que se'ls va transmetre als seus pares, però això no es va produir fins a les 14.00 hores, quan un autocar va viatjar des de Lleida. Des d'aquesta àrea de servei van posar rumb a Logronyo, on els va recollir, poc abans de les 17.00 un altre autobús de l'empresa amb la qual van contractar el viatge per a posar rumb a la Corunya.