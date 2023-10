Unes càmeres graven una padrina de 71 anys ratllant cotxes

Andorra la VellaUn home tenia el seu Citroën aparcat davant l'edifici el Marge de Bixessarri. L'havia deixat a les sis de la tarda i quan va tornar a les nou se'l va trobar ratllat en el para-xocs i la porta del conductor. L'home va denunciar els fets, tenint en compte que hi havia una càmera que enregistrava la zona. Quan es van visionar les imatges es va constatar que una padrina havia passat al costat del cotxe en aquest lapse de temps, "podent-se apreciar com treu quelcom de la seva butxaca que subjecta amb la seva mà esquerra i que es torna a ficar a la butxaca una volta ha deixat enrere el referit vehicle, concordant perfectament amb la versió els fets del perjudicat". La dona va reconèixer que era ella la que es veu a les imatges, però negava haver fet les destrosses. La dona té 71 anys d'edat.

Les ratllades les hauria fet per 'diversió' tenint en compte que és una turista francesa sense cap vinculació amb la víctima o el vehicle. La dona no es va presentar al judici i, per tant, difícilment pagarà els 600 euros de multa per les ratllades o els 600 de reparar els danys. Es pressuposa que com portava el punxó es devia dedicar a fer-ho amb altres vehicles, però no hi havia més denúncies.