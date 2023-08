Es reobre la carretera del Pas des d'Ax-les-Thermes roman després d'un accident

Andorra la VellaLa carretera RN-20 entre el Pas de la Casa i Ax-les-Thermes s'ha reobert poc abans de les cinc de la tarda després de tres hores tallada per un greu accident que ha tingut lloc en el poble francès. La situació ha provocat cues quilomètriques que han afectat especialment els turistes que retornaven cap a França des del Pas i que s'han trobat amb la ruta bloquejada. La Prefectura de l'Arieja havia recomanat que no s'utilitzés aquesta via i que es busquessin rutes alternatives. Encara que la carretera ja s'ha reobert, encara hi ha cues perquè no s'han dissolt encara les retencions provocades per tantes hores d'aturada. En la sortida del Pas els cotxes avancen molt lentament, però ja no estan totalment aturats.