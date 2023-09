El Centre de tractament de residus reprèn l'activitat després de l'incident de dilluns

Andorra la VellaCtrasa ha restablert plenament l'activitat després de solucionar amb èxit l’incident que va provocar una inusual emissió de vapor d’aigua. L’incident va tenir lloc dilluns al vespre, quan es va produir la columna de vapor d’aigua com a conseqüència d’una punxada en la caldera. Immediatament, es van posar en marxa els protocols de seguretat, confirmant que no s’havia produït cap foc ni s’havia ocasionat cap dany addicional més enllà de la caldera. La planta es va tancar de manera preventiva per poder dur a terme una inspecció a fi de determinar l’origen exacte de la fuita de vapor.

Dimarts 29, al vespre, l’equip a càrrec de la inspecció va confirmar que la causa de l’incident va ser una punxada en el tub vaporitzador número 1 de la caldera, informen des de FEDA. Aquest equipament havia estat renovat l’any 2019 i el fet que la punxada sigui en aquesta zona descarta qualsevol possibilitat d’un origen extern en l’incident. És important mencionar que en la inspecció de l’any passat no es va detectar cap signe de desgast anormal en aquest tub. S’aprofitarà la propera parada tècnica per analitzar amb més detall la causa de la punxada, afegeixen.

La reparació, consistent en la soldadura del tub, s’ha efectuat amb èxit i ha permès tornar a posar en funcionament la instal·lació, que a hores d’ara funciona amb total normalitat.