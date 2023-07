Ciberdelinqüents enganyen amb inversions en criptomonedes

Andorra la VellaLa Policia alerta de nous casos d’estafes per internet relacionades amb inversions amb criptomoneda. Els ciberdelinqüents utilitzen diferents vies per captar víctimes, com anuncis falsos als navegadors on prometen grans beneficis i mostren guanys ficticis. Establint contacte amb les possibles víctimes, els estafadors les enganyen per instal·lar programes de connexió remota als seus dispositius, permetent-los accedir i obtenir totes les seves dades personals.

Un cop les víctimes creen un compte i moneder, després efectuen pagaments per adquirir criptomonedes, els estafadors transfereixen els fons a altres comptes moneder, deixant les persones afectades amb pèrdues significatives. A més a més, s’ha detectat una variant d’estafa a través d’Instagram, on els ciberdelinqüents segresten comptes i distribueixen vídeos sota coacció per enganyar altres persones. La Policia recomana ser cautelós i no compartir dades personals ni creure promeses de guanys fàcils.