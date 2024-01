El ciclista que ha atropellat mortalment la seva dona té un habitatge a la Massana

Andorra la VellaEl ciclista australià excampió del món Rohan Dennis i la seva dona la també exciclista professional Melissa Hoskins vivien entre Adelaida, Girona i la Massana. A l'habitatge de la Massana vivien amb els seus dos fills i eren coneguts. Dennis ha estat detingut per haver atropellat mortalment la seva dona davant del domicili a Adelaida. La família encara té l'habitatge a la Massana ja que era on passaven la major part de l'any fins l'any passat quan el corredor es va retirar del professionalisme.

Greument ferida, Melissa Hoskins va ser traslladada a l'Hospital on va morir per les ferides. El ciclista va ser detingut per imprudència temerària amb resultat de mort i va ser alliberat sota fiança. Serà jutjat al març. Dennis havia anunciat que a la primavera es retiraria després de la decepció de no haver estat seleccionat per l'equip per formar part del conjunt que competia al Giro d'Itàlia.