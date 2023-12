El ciclista exresident Rohan Dennis detingut per assassinar la seva parella

Andorra la VellaEl món del ciclisme acomiada l’any 2023 amb una notícia que ha deixat en estat de xoc al pelotó. L’australià Rohan Dennis, de 33 anys i doble campió del món de contrarellotge el 2018 i el 2019, ha estat detingut a Austràlia com a principal sospitós de l’atropellament que va acabar amb la vida de la seva esposa, Melissa Hoskins (32), ex ciclista professional que va participar en els Jocs Olímpics del 2012 i el 2016. Segons informa la premsa australiana, els fets van succeir al nord d’Adelaida, davant de la casa de Hoskins, qui va ser atropellada per una furgoneta cap a les vuit de la nit d’aquest dissabte hora australiana.

La víctima va ser traslladada a l’hospital en estat crític pels serveis d’emergència, però res es va poder fer per salvar la seva vida. Rohan Dennis va ser arrestat i acusat d’homicidi per conducció negligent i posar en perill la vida humana. Tot i això, Dennis va ser posat en llibertat sota fiança i haurà de comparèixer davant el Tribunal de Magistrats d’Adelaida al març.

Dennis ha estat un dels grans ciclistes contrarellotge de l’última dècada i ha aconseguit un total de 33 victòries al seu palmarès, entre les quals destaquen, a més dels seus dos títols contrarellotge en els Mundials d’Innsbruck 2018 i Yorkshire 2019, la classificació general del Tour Down Under el 2015, la contrarellotge d’Utrecht al Tour de França el 2015, la contrarellotge de Rovereto al Giro d’Itàlia el 2018 i les contrarellotges de Màlaga i Torrelavega a la Vuelta a Espanya del 2018, a més de ser una figura clau per a la victòria de Tao Geoghegan Hart a la general del Giro d’Itàlia el 2020.