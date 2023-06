Una col·lisió entre tres vehicles deixa sis ferits en un accident a la C-13 a Talarn

Andorra la VellaSis persones van resultar ferides aquest dimarts, dos de gravetat, en una col·lisió frontal en la que es van veure implicats tres vehicles a la carretera C-13 al terme municipal de Talarn, segons informa el portal Viure als Pirineus. El serveis d'emergències va rebre l’avís a les 18.59 hores, quan es va produir un accident, per causes que encara s'estan investigant, al punt quilomètric 91,7 de la C-13. També hi van acudir diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, així com dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A causa del xoc frontal, sis persones van resultar ferides. Algunes van haver de ser excarcerades pels Bombers de l’interior dels turismes. Una va ser evacuada en helicòpter en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L’altra persona amb ferides de gravetat va ser evacuada a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, on també van traslladar unes altres quatre persones ferides en l’accident, dos de caràcter menys greu i dos més de lleus.