Comet un delicte d'assetjament sexual mentre el jutjaven per nou anteriors

Andorra la VellaEl resident marroquí que havia estat condemnat per nou delictes d'assetjament sexual en va cometre un altre aprofitant tot el temps que no es va fer efectiva la seva expulsió pels diferents recursos. El jove que treballava a una fruiteria d'Andorra la Vella ha estat novament condemnat per un delicte major d'agressió sexual. Ha estat condemnat a un any i mig de presó i expulsió per deu anys, encara que com ja estava expulsat per cinc no hi haurà un impacte real.

Els fets de la nova agressió van tenir lloc el novembre del 2021 2021 quan l'acusat havia estat condemnat pels assetjaments comesos entre abril i setembre del 2020. L'ordre d'expulsió per cinc anys dictada per Govern li va ser comunicada el 16 de desembre del 2020.

Una noia de 18 anys va entrar en el comerç d'Andorra la Vella per comprar fruita. L'únic empleat que hi havia era el jove resident marroquí amb antecedents penals. El jove es va dirigir a la noia dient-li "hola guapa". Ella va demanar a l'acusat per un tipus de meló, comentant-li que el de la setmana passada no havia sortit gaire bo. L'acusat va anar a buscar un meló i li donà un tros per tastar-lo. Ella va dir que comprava el meló.

L'acusat li va dir a la noia que s’aproximés a la part posterior de la botiga on hi havia el magatzem, perquè li volia donar alguna cosa més a tastar. Li va oferir un got de te que ella va rebutjar. El jove la va agafar per la cintura per abraçar-la i ella e sva resistir. La va agafar fortament pel braç i va abaixar la mascareta de la noia per fer-li un petó. La víctima el va empentar i va sortir cap al taulell per pagar el que havia comprat i marxar.

L'acusat li va dir que no havia de pagar i que li posés en un paper el número de telèfon. Ella va replicar qu eno tenia temps i va escriure un número de telèfon que es va inventar. La noia, quan va arribar a casa, va explicar els fets a la policia i van interposar una denúncia.

Quan la policia va anar a la botiga per realitzar la detenció, l'acusat va identificar-se utilitzant el nom del seu cosí. Com no portava documentació, els agents va haver d'anar al seu domicili on es van trobar a l'esposa de l'agressor i van poder accedir a la seva identitat real.

El resident marroquí ja havia estat condemnat per un delicte major de detenció il·legal en grau de temptativa, nou delictes menors d’assetjament sexual i una contravenció penal de lesions doloses, per fets comesos entre els mesos d’abril i de setembre del 2020, a la pena de sis mesos de presó ferma, substituïda per expulsió del Principat d’Andorra per un termini de cinc anys.