Comissen per 'contraban' un Bentley andorrà de 250.000 euros

Andorra la VellaLa policia de Treviso ha comissat un Bentley Continental Gran Turismo matriculat a Andorra al 2020 i que costa 250.000 euros. El comí ha tingut lloc perquè la propietària el va adquirir al Principat, però viu a Itàlia i no li ha posat matrícula d’aquell país perquè hauria d’haver abonat 45.000 euros. Com ha passat el termini legal en què podia circular amb matrícula andorrana, es considera que el cotxe és de ‘contraban’ perquè no ha pagat els corresponents impostos a Itàlia.

La dona no podia conduir per Itàlia un cotxe matriculat en un país exterior a la UE més de dos mesos perquè es considera que està estafant el fisc, en evitar la legalització del vehicle i el pagament dels 45.000 euros d’impostos.

La dona va al·legar que havia portat el cotxe andorrà a Treviso, on resideix, perquè volia competir en una cursa de vehicles clàssics. La policia, però va desmentir aquesta versió gràcies a les càmeres de les carreteres que mostraven com la dona utilitzava el cotxe en e dia a dia per la ciutat italiana on viu. El Bentley no li serà retornat fins que pagui 45.000 euros al servei de duanes italià.