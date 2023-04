Condemna de presó condicional a un policia per amenaçar un company

Andorra la Vella18 mesos de presó condicional per a un policia acusat de discriminació per raons d'origen i amenaces a un altre company. Aquesta és la condemna que ha dictaminat el Tribunal de Corts, segons ha informat RTVA. La pena no implica la inhabilitació per exercir el càrrec. Els fets van tenir lloc al pàrquing de l'edifici de policia l'octubre del 2020 amb altres companys que es trobaven al mateix indret. Aquesta disputa no va ser l'única entre els dos implicats, ja que anteriorment va haver-hi altres enfrontaments verbals.