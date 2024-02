Condemnat a arrest nocturn per agredir clients d'un local

Andorra la VellaUn home estava en un bar d'Andorra la Vella. Havia begut molt i donava cops a la taula i molestant els clients. El propietari li va demanar que marxés. No va voler i va començar una discussió. Quan un altre client va venir a ajudar al propietari, l'home begut li va donar u cop de puny a la cara, sense cap atac previ.

El cop de puny va provocar que altres clients del bar s'acostessin per ajudar a fer-lo fora. L'home begut va començar a donar cops de puny i manotades que van suposar al propietari assistència a l'hospital i agressions a altres clients.

L'home va ser arrestat i no va negar el que havia passat, sinó que deia que els cops els havia donat per defensar-se de l'atac de la resta de clients i el propietari. La seva versió no ha estat creguda i ha estat condemnat a arrest nocturn.