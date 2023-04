Condemnat a dos mesos d'arrest nocturn per no pagar 60 euros de benzina

Andorra la VellaUn jove de 22 anys que condueix un Audi TT va protagonitzar un vell truc en dues benzineres d'Andorra. Un cop havia posat el carburant al vehicle es dirigia al responsable de l'estació de servei dient que s'havia deixat la cartera, que no portava diners i que tornaria per fer el pagament un altre dia. I com a 'penyora' deixava una còpia del document d'identitat. Des de les benzineres se li agafava el número de telèfon i se'l trucava insistentment, però el jove mai tornava a pagar.

Encara que només van ser 60 euros en total, el jove ha estat portat a la Justícia. Ha estat condemnat com a responsable d'un delicte d'estafa qualificada a dos mesos d'arrest nocturn. A més, s'ha de fer càrrec de les despeses processals, el que li surt molt més car que els 60 euros que es va estalviar.