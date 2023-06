Condemnat per violar una menor, vol canviar la resta de la condemna per l'expulsió del país

Andorra la VellaUn condemnat per haver violat a una menor de 14 anys amb la que tenia una relació familiar ha demanat que se li substitueixin els anys que li queden de presó per expulsió del país. L'home va ser condemnat el 2017 a 12 anys de reclusió per la violació i a 12 d'expulsió d'Andorra. Demana la reducció per bona conducta i un cop aplicada només li quedarien tres anys. Insta a què se li passin a expulsió i, per tant, quedi en llibertat amb un foragitament de 15 anys del Principat o la definitiva, ja que pensa tornar al seu país d'origen.

La reducció la demana per "la manca d’antecedents penals, el baix nivell de socialització i un inadequat nivell d’aprenentatge, el seguiment de tractament psicològic per superar el seu estat depressiu, el seu bon comportament al centre penitenciari i la col·laboració activa en totes les activitats". Tanmateix, s’al·lega que no s’ha tingut en compte les seves possibilitats de reinserció, en disposar d’una oferta de feina en el seu país d’origen, que el recurrent ha complert una important part de la pena i la inexistència de risc de reincidència.

El Tribunal Superior ha rebutjat la petició. La sentència recull que "tot i que la reinserció social del delinqüent és una de las finalitats de la pena, no és l'única, ja que també ho són la prevenció especial i general i aquestes últimes entenem que han de prevaldre sobre el desig del recurrent de començar una nova vida al seu país d’origen". La gravetat del delicte "exigeix el compliment íntegre de la pena, sense perjudici de què li puguin ser aplicats els beneficis penitenciaris legalment establerts".