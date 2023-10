Condemnen dos empresaris andorrans per blanquejar diners del narcotràfic colombià

Andorra la VellaUna dona liderava un grup criminal dedicat al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals provinents del narcotràfic d’organitzacions colombianes. Va ser condemnada per un delicte contra la salut pública i per un delicte de blanqueig de capitals provinents del narcotràfic a 5 i 7 anys de presó, respectivament, i a 12 milions d’euros de multa. Va ser condemnada per l'Audiència Nacional. El blanqueig es va produir durant la part final de la dècada dels noranta i estava directament vinculat a Andorra. El Tribunal de Corts ha jutjat i condemnat a dos coneguts empresaris del país pel blanqueig i els dos homes van acceptar tant els fets com la pena que demanava el fiscal.

El modus operandi d’aquest grup criminal era el següent: la dona o gent contractada recollien els diners provinents del narcotràfic a Madrid i els transportaven a Andorra. Part d’aquests diners en efectiu tornaven a sortir d’Andorra i una altra part es quedaven al Principat i s’ingressaven en un compte bancari per part de testaferros o prestanoms. Entre ells, els dos més importants eren dos coneguts empresaris andorrans amb destacats negocis al Principat.

Els dos empresaris andorrans acusats, de 75 i 72 anys, segons la sentència, "ingressaven als seus comptes personals i professionals els diners en efectiu, majoritàriament d’origen delictiu provinents de l’organització criminal. Va impedir la seva traçabilitat, introduint-los al sistema financer amb aparença de licitud i legitimitat, aprofitant que aquests diners podrien ésser confosos amb els derivats de la seva pròpia activitat lícita".

Els diners es convertien en dòlars americans i s'enviaven sobretot a comptes dels Estats Units. En total, 600 milions de pessetes o 3,6 milions d'euros. Van ser convertits a dòlars. Les comissions de l'home de 75 anys van ser diversos milions de pessetes i en el cas del de 72 anys, 200.000. Els dos van assumir les culpes i van acceptar la condemna que demanava la fiscalia.

L'empresari de 75 anys ha estat condemnat a tres anys de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multa de 120.000 €. Per al de 72 anys, la condemna és de quatre anys i multa de 60.000 €.