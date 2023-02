Un conductor acusa una empresa andorrana de mentir sobre el temps de descans que fa

Andorra la VellaUna empresa d'autobusos va pagar amb retards importants els salaris a un xofer i hi va justificar per les serioses dificultats econòmiques sofertes per la Covid-19, que l'obligà a paralitzar la seva activitat de transport col·lectiu de persones. El retard en el cobrament dels salaris corresponents als mesos de juny, juliol i agost de 2021 era per al xofer injustificat i va demanar la renúncia voluntària. L'empresa tampoc havia pagat el 6,5% a la CASS de la seva cotització a la seguretat social.

L'acusació més forta arribava per part del xofer en referència al fet que l'empresa "va emetre certificats on feia constar dades inveraces relatives al descans setmanal del treballador, per a què el mateix pogués efectuar viatges internacionals, i el mostrés en cas de ser aturat per les autoritats policials espanyoles, a banda de què se'l va fer treballar mentre es trobava en situació d'ERTO i de què en haver acreditat que no va efectuar el descans setmanal que contenia el certificat abans esmentat, se'l va posar en perill, posant-lo en una situació de risc superior a l'estricte i inherent a l'exercici de la seva professió,". Aquesta pràctica també hauria posat en risc, segons el xofer, els passatgers que portava en els autobusos quan conduïa sense respectar els descansos obligatoris.

Assegurava que se li van facilitar certificats que "contenien informació inveraç i que jo havia de portar i mostrar si m'eren requerits per l'agent de l'autoritat (Policia) per controls de temps de conducció, per tal de realitzar trajectes internacionals. Així, per certificat emès el juliol de 2021 per XXX, aquest certifica que jo vaig realitzar festa entre el 24 de juliol i 25 de juliol de 2021, ambdós inclosos, prèviament a realitzar un viatge internacional, quan observant els meus butlletins de salari i diaris de treball en ressurt que aquesta informació no és certa. Tanmateix, l'empresa m'ha fet treballar mentre em trobava d'ERTO complet".

L'empresa ha estat obligada a pagar-li al treballador 31.648 euros perquè el Tribunal Superior considera que encara que els problemes per la pandèmia eren certs, va rebre ajuts públics per pagar els sous als treballadors i que en ERTO l'Estat es feia càrrec de la major part de la nòmina. I com ja aquest argument és suficient, no entra a valorar altres temes com la falsificació dels descansos o que se'ls fes treballar a jornada completa quan era en ERTO.