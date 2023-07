Un conductor begut ignora ordres policials i protagonitza persecució en carretera

Andorra la VellaUn conductor anava a dos quarts de sis del matí en un estat d'embriaguesa amb el qual no controlava el vehicle. Circulava per la sortida d'Escaldes en direcció a Encamp i fanava regant el cotxe amb "el marge dret de la muntanya, essent en aquell moment controlat per agents del Servei de Policia". El resident, segons la versió policial, va accelerar "donant-se a l’escàpol, iniciant els Agents de Policia una persecució per la carretera general núm. 2 tot fent-li llums i accionant els símbols lluminosos així com les sirenes acústiques del vehicle oficial, havent-se finalment de posar en paral·lel al vehicle que conduïa". Ni va respondre als crits ni als senyals perquè s'aturés.

La persecució va allargar-se fins a l’alçada del Museu de l’Electricitat de FEDA. Veient que no s'aturava ,els agents van veure "obligats a creuar el vehicle oficial al mig de la calçada" per fer que el conductor s'aturés. Quan se li va fer la prova d'alcoholèmia el resultat va ser d'1,64. L'home va ser acusat del delicte de desobediència greu a agents de l'autoritat, a més de l'alcoholèmia. La seva versió respecte a que no havia vist als agents no ha estat creguda tant pels testimonis dels policies com pel vídeo on es veu part de la fugida i que va ser gravat per les càmeres de trànsit. Retirada del carnet de 18 mesos, 600 euros de multa i tres mesos de presó provisional que no haurà de fer si no torna a delinquir en els pròxims dos anys.