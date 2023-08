Detenen un conductor per un delicte de lesions en xocar amb un motorista

Andorra la VellaLa policia aquest diumenge va detenir un home no resident de 66 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral arran d'un accident a la rotonda del quilòmetre zero entre el turisme que conduïa i una motocicleta. Segons expliquen des del cos d'ordre, el motorista va resultar ferit i va ser traslladat a l'hospital.