El conductor empresonat per l'accident mortal diu que no recorda res

Andorra la VellaEl conductor empresonat avui com a suposat responsable de l’accident mortal a la Margineda, on va perdre la vida un resident de 60 anys, ha declarat a la policia que no se’n recorda de res del que ha passat, segons van indicar fonts properes al cas. El resident de 45 anys ha manifestat que no té cap explicació de perquè va creuar dos carrils contraris quan pujava per la Margineda en direcció Andorra la Vella. Aquesta maniobra, gravada per les càmeres de Mobilitat, va derivar en què el cotxe impactés amb una moto que venia pel primer carril de la dreta. El xoc va provocar la mort del motorista. En la declaració policial, l’home, que va donar positiu en el test d’estupefaents, va afirmar que no té constància del que va passar i que quan va recuperar la consciència ja s’havia estimbat contra el mur de pedra a tocar d’Automòbils Pyrénés. L’home, que es trobava detingut a les dependències del despatx de l’Obac va ser posar a disposició judicial dimarts a última hora del vespre i ha declarat aquest matí davant del Batlle que l’ha enviat a la presó de la Comella. Se l’acusa d’un delicte d’homicidi per imprudència i contra la Seguretat Vial.

El sinistre viari va succés dilluns passat, 15 d’agost, a la carretera general 1, quan el vehicle que conduït l’ara ja empresonat, un Ford Mondeo 2.0 TDCI, que es dirigia cap a Andorra la Vella, va creuar els dos carrils contraris i va xocar contra la motocicleta de la víctima, un resident de 60 anys. Ambdós vehicles estaven matriculats al Principat.