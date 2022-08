El conductor de l'accident mortal havia pres cocaïna i metamfetamina

Andorra la VellaL’home que va provocar l’accident mortal que li va costar la vida a un motorista, resident de 60 anys, s’enfronta a una situació molt complicada per tot el que envolta al sinistre. El resident, de 45 anys, va donar positiu en el test d’estupefaents, però, a més, havia pres més d’una substància. Concretament, el reactiu va mostrar que havia pres, com a mínim, cocaïna i metamfetamina. La barreja de substàncies estupefaents podrien ser un fet determinant en el motiu pel qual l’home s’hauria adormit al volant i no se’n recorda de res de l’accident. Tal com va declarar a la policia, l’acusat va declarar davant la batlle que es va despertar quan el cotxe ja s’havia estimbat contra el mur.

La batlle va decretar presó sense fiança per la gravetat dels càrrecs, entenent que se l’acusa d’homicidi per imprudència i d’un delicte contra la seguretat vial. Fonts properes al cas van indicar que la pena a la qual pot ser condemnat es troba entre un i tres anys de presó. L’home fa 22 anys que resideix a Andorra i té dos fills. Aquests elements, però no van fer que la batlle decretés una fiança. Considera que existeix un evident risc de fuga davant les circumstàncies del cas i el positiu per diverses drogues que el col·loca en una situació molt delicada davant de l’acusació.