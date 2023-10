Un conductor perd la vida en precipitar-se al buit a la carretera d'Aixirivall

Andorra la VellaUn home ha resultat mort aquest dilluns a la tarda en un accident que ha tingut lloc a la carretera secundària d'Aixirivall, en precipitar-se el vehicle que conduïa des d'una alçada de diversos metres. En un primer moment els cossos d'emergència havien localitzat el vehicle sense cap cos a dins i llavors ha començat una cerca en helicòpter que ha tingut resultat cap a dos quarts de set de la tarda, quan s'ha localitzat el cos sense vida de l'home.

La policia està investigant les causes per les quals el vehicle s'ha precipitat en una corba de la carretera, saltant per sobre de les tanques de protecció i precipitant-se al buit.