Dos conductors comencen a discutir a la carretera i acaben insultant-se i barallant-se

Andorra la VellaDos conductors s'anaven 'picant' en el trajecte entre Andorra la Vella i Encamp. L'enfrontament anava pujant de to i tots dos es van aturar a la rotonda de Ràdio Andorra a l'entrada d'Encamp per 'encarar-se'. Es van empentar i agafar, tot i que a un d'ells li falta un braç. I va ser el manc qui va donar un cop de cap a la cara de l'altre. Una tercera persona va retenir a l'agressor que es va dirigir a l'agredit dient "si te doy no te levantas". L'altre conductor va respondre "que me vas a darcon una mano, manco de mierda", "gilipollas, fill de puta, cabron".

Tots dos van ser portats a l'Hospital. L'agredit tenia el nas trencat i l'agressor alguna marca per les empentes. A la sortida es van tornar a trobar i en van 'enganxar' de nou. L'home sense un braç va dir "a la que te encuentre te voy a volver a partir la cara" i l'altre va replicar "manco de mierda, minusválido de mierda".

L'home sense braç va intentar negar l'agressió dient que era l'altre conductor qui havia intentat agredir-lo amb un cop de cap, però que en aquell precís moment ell abaixava el cap per mirar-se el peu (per una suposada trepitjada) i que el nas va impactar contra el seu cap. Els testimonis desmenteixen aquesta versió. A més, el conductor manc és molt més alt que l'altre i, per tant, no tenia sentit que més baixet intentés donar un cop de cap. I només mirant cap a terra per mirar-se el peu tampoc permetia que el nas de l'home baixet impactés amb el cap de l'alt.

L'home sense braç va ser condemnat a quatre mesos d'arrest nocturn condicional per l'agressió i l'altre a un mes d'arrest nocturn condicional per les injúries.