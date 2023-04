Un conflicte veïnal acaba amb tomàquets i ous a la porta d'un d'ells

Andorra la VellaUna dona que tenia un conflicte amb un veí va llençar-li ous i tomàquets contra la seva porta. Posteriorment, també li va deixar escombraries a la porta del seu domicili. La dona es va trobar també a l'empleada domèstica del seu veí en un establiment de Sant Julià i la va escridassar dient-li “que era molt dolenta, que ni guanyava 10 euros, portuguesos de merda”. En un altre establiment de Sant Julià es va trobar una altra dona amb qui havia mantingut un conflicte previ. Una amiga de la dona amb qui tenia el conflicte va intentar intercedir i l'agressora "li propinà varis cops a l’alçada del pit i seguidament l’agafà dels cabells, estirant-li fortament arrencant-li un grapat, causant-li una contusió toràcica i una cervicàlgia, que requeriren assistència mèdica per a la seva curació."

Durant el judici es va explicar que ha quedat "plenament acreditat que l'acusada pateix un trastorn esquizofrènic paranoide i delirant autorreferencial, molt enquistat i sense tenir cap tipus de consciència de la seva patologia mental". Per aquest motiu no se li imposa cap sanció penal. La sentència l'obliga a seguir un any de tractament psiquiàtric i no entrar en contacte amb les víctimes.