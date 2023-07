El Consell General impulsa l'habitatge amb un suplement de crèdit de més de 28 milions d'euros

Andorra la VellaEl Consell General busca aprovar aquesta tarda el suplement de crèdit prop de 29 milions d’euros per impulsar la compra d’habitatges que disposin d’un lloguer menys car. Tal com informa RTVA, la partida servirà també per adquirir els dos blocs del complex Ribasol que han de permetre la creació d'una quarantena de llars.