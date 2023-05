El cònsol ucraïnès denuncia al cònsol rus per amenaces de mort

Andorra la VellaEl cònsol honorari ucraïnès a Andorra Antoni Zorzano va presentar una denúncia a la policia per les suposades amenaces de mort que hauria rebut del cònsol honorari rus a Andorra Narcís Socías. La disputa prové de la publicació per part del Diari d'Andorra d'un vídeo on es veu a Socías en una baralla en un local de Soldeu-el Tarter. En aquest incident, a l'aparcament del local, Socías va rebre un cop de puny en una baralla.

El vídeo va acabar penjat en la pàgina que tenen en comú els cònsols honoraris a Andorra i posteriorment va acabar publicat. Aquest fet va fer enutjar de forma molt important al cònsol horari rus. Acusa l'ucraïnès de ser el responsable i voler malmetre la seva imatge. La relació entre Socias i Zorzano no és bona, especialment des de l'inici del conflicte entre els dos països dels quals són cònsols honoraris.

Socías va trucar Zorzano per retreure-li el que havia passat amb el vídeo i durant aquesta conversa, segons el cònsol ucraïnès, el cònsol rus hauria amenaçat de mort diferents cops a Zorzano. La suposada gravetat de les amenaces van fer que el cònsol ucraïnès sentís por per la seva seguretat i la de la seva família. Per aquest motiu, segons fonts properes al cas, Zorzano va interposar una denúncia davant de la policia contra Socías per amenaces de mort.