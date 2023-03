Continuen buscant l'atracador de la benzinera, tot i que s'aixeca l'operació gàbia

Andorra la VellaContinuen els controls de la Policia per investigar un presumpte atracament a una benzinera aquest divendres que s’hauria produït a les 11:45. Els controls han començat a la rotonda d’Aixovall cotxe per cotxe i han generat una cua que ja arriba fins a la rotonda de la Margineda. En el moment en el qual la policia ha rebut l'avís, s'ha activat l'operació gàbia per localitzar l'autor, però, segons informen fonts policials, ja ha quedat desactivada. Tot i això, els controls per part dels agents continuen. A més, arran dels controls, continuen havent-hi cues a diferents punts del país. Segons ha informat el Departament de Mobilitat, hi ha retencions de dos quilòmetres per sortir cap a Espanya.

#TrànsitDens CG1-2 Km sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, Av.Tarragona i Salou en sentit sud, CG2.Entrada a Canillo en sentit sud, CG4-Entrada a la Massana sentit sud. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 3 de marzo de 2023