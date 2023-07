El contrabandista de tabac andorrà que reptava a la Guàrdia Civil a enxampar-lo

Andorra la VellaEl contrabandista de tabac andorrà d'aquesta història dels anys 60 és un alt urgellenc que es permetia l'arrogància de passar conduint davant de la Guàrdia Civil i de quina manera: rient-se d'ells. Es dedicava a provocar-los quan se'ls trobava a la carretera. El secret era que disposava d'un Seat 1400; un vehicle molt superior en prestacions als que portava la policia espanyola de l'època i això permetia que sortís airós de qualsevol persecució. Al mateix temps, tenia una especial habilitat per conduir per pistes de muntanya. Segons recull Marc García, que es dedica a documentar històries sobre contraban entre Andorra i Catalunya, ningú entenia com podia conduir així per muntanya quan portava un Seat 1400 que no estava gens adaptat per aquest tipus de terreny. Era un cotxe que corria molt, però per carretera.

Per no ser mai capturat tenir diferents trucs. El primer és que vivia en una casa molt amagada en la part alta d'una muntanya alt urgellenca propera a Andorra. Vivia amb la seva mare. Des de la muntanya, seguint un camí podia arribar a pistes forestals que el permetien accedir al Principat. El camí que utilitzava estava tapat amb matolls que hi posava cada cop que no havia de passar i per tant era molt difícil veure'l en les rondes que feia la Guàrdia Civil per la muntanya buscant contrabandistes. Tapava i obria el camí cada cop que havia d'arribar o sortir de casa seva.

Una altra tàctica era pintar el cotxe. El seu color actual, després de dècades abandonat, era el blanc. Abans però havia estat blau o vermell. Quan la policia espanyola tenia les instruccions de controlar un Seat 1400 blau el cotxe ja era vermell.

Durant anys va fugir de tots els controls: les Autoritats no podien amb ell fins que, finalment, van trobar la seva casa a la muntanya després d'una recerca intensiva. Un dia, una patrulla va anar a buscar-li a la seva casa. Va ser la seva mare la que va obrir la porta i va atendre els agents, els quals li van dir que havien vingut a buscar al seu fill. Ell no hi era: es va salvar, però havien descobert el lloc on s'amagava: era el final.