Controvèrsia per la quantitat de casos de blanqueig que acaben en sobreseïment provisional a Andorra

Al juny del 2021 es van obrir diligències per un presumpte delicte major de blanqueig de diners i/o valors contra dues persones i dues societats. .El 3 d’octubre del 2022, la Secció d’Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia va dictar un aute mitjançant el qual decretava el sobreseïment provisional de les actuacions, "atès que en l’estadi actual de la investigació no existien mitjans de justificació per demostrar la comissió del delicte, sense perjudici que l’aparició de nous elements o indicis poguessin comportar la seva reobertura".

I aquí va començar el via crucis que els advocats denuncien constantment que afecta els acusats per blanqueig a Andorra. El passat del país ha portat a que, segons diferents lletrats, es vulgui ser més papista que el Papa' i quan s'obren diligències per un cas de blanqueig mai s'acaben de tancar encara que no hi hagi cap indici. En aquest cas concret, els afectats van demanar l’arxivament de la causa, i, subsidiàriament, el seu sobreseïment definitiu. Però una rere altre totes les instàncies judicials han tombat la petició.

La situació, segons fonts consultades, és kafkiana. El batlle instructor mateix conclou sense cap mena de dubte que les operacions efectuades a Andorra havien estat a bastament documentades i justificades, tant pel que fa a l’origen dels béns i diners, com pel que fa al seu destí, considerant que no podien ser conductes de blanqueig. Davant d'un aute del batlle tant contundent en favor de la innocència, el sentit comú diria que el mateix batlle instructor ha de decretar l’arxivament d’aquestes diligències i no el seu sobreseïment provisional. Seria el coherent. En els casos de blanqueig és al revés. Es deixa sempre oberta la causa per si en el futur surten nous elements. Aquesta pràctica, que podria ser aplicable a la immensa majoria dels temes penals, fa que els innocents siguin mantinguts com a suposats culpables durant anys. Segons els lletrats, la provisionalitat manté latent la possibilitat de reobertura del procediment, circumstància que provoca danys tant a nivell personal, com professional, com reputacional.