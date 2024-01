Convocatòria d'Habitatge Digne per parar el desnonament de dos padrins

Andorra la VellaLa plataforma per l’Habitatge Digne adverteix a Govern que es mobilitzarà per impedir el desnonament de dos padrins que són germans, Isabel i Antonio, que està previst per al 26 de gener. En un missatge a les xarxes, la plataforma denuncia que la Isabel té 74 anys i percep una pensió miserable. S’afirma que encara que va treballar molts anys no va ser donada d’alta a la CASS. L’Antonio és una persona dependent i que ha de ser cuidat per la seva germana.

Asseguren que la parella de germans paga el lloguer i el propietari els vol fer fora sense haver plantejat recuperar el pis per a un familiar. Vinculen el propietari amb una família andorrana lligada al món del cafè i té centenars de propietats.

En un missatge han fet públic que el desnonament s’inicia el 2020 arran d’una denúncia de molèsties al veïnat que ocasionava un familiar dels dos padrins que els visitava de tant en tant. La propietat acaba posant dues denúncies perquè considerava que el contracte dels dos avis estava vençut. Afers Socials va intentar buscar un pis assumible i adaptat a les necessitats de mobilitat reduïda, especialment d’Antonio. La plataforma denuncia que el judici va ser injust amb els germans.

La plataforma adverteix a Govern que “des de la coordinadora per l’habitatge digne estem disposats a fer el necessari per evitar que la Isabel i l’Antonio siguin desnonats si no hi ha un habitatge alternatiu, digne i assequible”. Insta a la ministra d’afers socials Trini Marín a actuar per solucionar el problema abans del 26 de gener.