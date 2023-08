Corts rebutja la querella de Cierco contra Martí, Cinca, Saboya, Hinojosa, Cosan i Gelabert per no tenir cap base

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts ha desestimat el recurs d’Higini Cierco contra la decisió de la Batllia d’inadmetre la querella per prevaricació que va presentar contar l’excap de Govern Toni Martí, els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, l’exdirectora de l’Autoritat Financera Maria Cosan, i els exresponsables de l’AREB Albert Hinojosa i Òscar Gelabert.

Corts coincideix amb la Batllia que no hi ha cap element per acceptar una querella per prevaricació que no té ni cap base ni cap indici. La querella de Cierco, com bona par de les accions legals de l’expropietari de BPA, ve a dir que les decisions preses per Govern i diferents organismes respecte a BPA van ser injustes. El Tribunal considera que els organismes de l’Estat van actuar de forma correcta davant a crisi de BPA i en consonància a l’escenari que es van trobar de forma sobrevinguda i mai volguda.

Corts és tan dur amb Cierco i els seus advocats que decideix anar fins i tot més enllà de la primera sentencia i no només inadmet la querella sinó que fa pagar a Cierco les despeses legals de tots els querellats. En tractar-se d’una querella sense cap sentit ni base, qui la presenta ha de fer front a totes les despeses del procés jurídic.