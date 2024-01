Un cotxe que circulava cap a Andorra atropella mortalment una nena de 12 anys a l'Arieja

Andorra la VellaAquest dimarts una agricultura, Alexandra Sonac, va ser atropellada mortalment a la RN-20, a l'Arieja. Segons explica el mitjà francès La Dépêche, la seva defunció va ser instantània a causa del fort impacte que va rebre del vehicle que circulava per la zona. La seva filla de 12 anys, Camille, també va ser atropellada pel mateix cotxe i va morir a les 19 h. El pare de família, Jean-Michel, d'uns 40 anys, va resultar greument ferit. L'incident va tenir lloc al voltant de les 5:40 h del matí quan un BMW blau amb tres persones a l'interior accelerava pel tram de carretera sense il·luminació en direcció cap a Andorra. Tot i que la senyalització, cons i barreres col·locats, marcava que no es podia accedir al carril, el cotxe va fer cas omís i va continuar el seu trajecte.

La família formava part d'un grup d'agricultors que protestava per la supervivència del sector agropecuari. Arran de l'impacte, Camille, la filla, va sortir disparada. De fet, aquest cap de setmana les protestes continuaran impedint l'accés de turistes francesos a Andorra. El vehicle va estavellar-se contra el remolc d'un tractor. Els pagesos van observar l'escena amb estupor, atònits, per la tragèdia que acabaven de presenciar i van tractar d'ajudar a les víctimes. L'adolescent, en estat greu, va ser traslladada pels serveis d'emergència a l'hospital de Toulouse-Purpan, on va acabar perdent la vida. El pare, que va patir un hematoma cranial, va ser portat cap a l'hospital intercomunal de l'Arieja.

Segons la Fiscalia de Foix, els fets no són intencionats. S'ha obert una investigació per homicidi involuntari i lesions no intencionades. Els tres ocupants del vehicle van ser detinguts per les autoritats. Es tracta d'una parella i un amic d'origen armeni que es trobaven subjectes a un procediment d'obligació d'abandonar el territori després que la seva sol·licitud de residència fos denegada fa dos anys. El resultat de les proves d'alcohol i drogues va ser negatiu.

Segons ha actualitzat aquest dijous el mitjà francès citat anteriorment, la investigació avança. La fiscalia de Foix va anunciar el dimecres a la nit que el conductor del cotxe, de 44 anys, ha estat acusat d'homicidi agreujat i va quedar-se a la presó preventivament. No es van presentar acusacions contra els altres dos passatgers, però van ser enviats a un centre de detenció administrativa amb l'objectiu d'efectuar la seva expulsió de França. Tanmateix, expliquen que el vehicle emprat havia estat vist a les rutes entre Andorra i Pamiers durant les darreres setmanes, fet que va augmentar les sospites sobre un possible cas de contraban. Finalment, es va determinar que no formaven part d'una xarxa de contraban identificada, tot i que compraven habitualment tabac al Principat.