Cremen l'entrada del local del Club de Caça i Pesca de la Seu

Andorra la VellaEl Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell ha fet una crida al civisme, i també a rebutjar els actes incívics, després que aquest mes d'octubre el seu local social ha estat víctima d'un atac en què s'hi ha causat danys importants.

Ara fa uns dies, uns desconeguts van cremar intencionadament la porta d'entrada a l'espai que l'entitat urgellenca té a tocar del riu Segre, a prop del pont de la Palanca. I després de forçar l'accés, van remoure el mobiliari i van fer malbé trofeus i d'altres materials que s'hi guardaven, vinculats a l'activitat de la pesca o la caça. En aquest sentit, els brètols van agafar tots els motius cinegètics que s'hi conservaven i els van llançar al riu. Aquest atac a l'interior mateix del local ha causat la indignació dels membres del club, que des de fa temps ja ha patit d'altres actes incívics com ara pintades a la façana, que han de netejar de manera periòdica, i danys a la xarxa de protecció del recinte. En aquest darrer atac, de fet, els autors van tallar una part de la reixa per accedir a la caseta.

El president del Club de Caça i Pesca urgellenc, Toni Vilarrubla, ha manifestat que "sap molt greu" que a la Seu hi hagi gent capaç d'actuar així i indica, amb resignació, que ara l'únic que poden fer és arreglar novament el local i netejar les pintades.

L'actual local de l'entitat havia estat antigament la gossera municipal. Quan aquest servei es va traslladar al refugi supracomarcal d'animals de Benavarre, el club va arribar a un acord de cessió amb l'Ajuntament per poder-lo fer servir. A canvi, es fan càrrec del seu manteniment. Malgrat els reiterats actes vandàlics que han patit darrerament, no es plantegen canviar de local perquè consideren que és un lloc idoni per a les seves reunions i trobades. Així ho ha informat Ràdio Seu.

Suport de l'Ajuntament a l'entitat

En aquest sentit, Toni Vilarrubla ha agraït el suport que han rebut de l'Ajuntament, que també ha condemnat els fets en el marc del ple municipal que es va celebrar poc després de l'atac. De fet, l'àrea de Seguretat Ciutadana del consistori, que dirigeix el regidor Toni Nadal, els ha suggerit la possibilitat de presentar denúncia. El club ha descartat aquesta opció, perquè creuen que no cal portar-ho més enllà, però sí que han volgut fer una crida pública al "respecte" per l'entorn, a "no fer mal" i a rebutjar el vandalisme, "ja sigui amb el nostre local, amb un fanal o amb el Parc del Segre", perquè entenen que "cal respectar-ho tot" si es vol tenir una ciutat agradable. De fet, Vilarrubla considera preocupant el fet que algú hagi decidit rebentar i incendiar la porta i entrar a causar danys al local d'una entitat de la ciutat, perquè, segons puntualitza, "ja fa anys que hi ha gent jove que hi ve a fer botellons i fins ara no havia passat res semblant" ni hi havia hagut un fet tan greu, més enllà de les pintades.

Al torn de precs i preguntes del plenari municipal d'aquest mes, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va fer referència a aquest incident i, a més de mostrar el suport al Club de Caça i Pesca, va reclamar "el respecte absolutament per tothom, pensi com pensi, perquè sense aquest respecte és molt difícil de poder conviure tots plegats". L'alcalde urgellenc, Joan Barrera, va expressar la coincidència amb aquest prec i, en nom de la corporació municipal, va considerar "lamentable que succeeixin aquesta mena de coses".