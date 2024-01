Danys i furts a un aparcament d’Escaldes

Andorra la VellaLa Policia va detenir dimecres a la tarda un home de 36 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per danys al caixer de l’aparcament comunal de les Molleres d’Escaldes-Engordany i furts amb força a diversos vehicles que s’hi trobaven estacionats.

L’home hauria actuat en dues ocasions entre el 12 i el 14 de gener en el pàrquing situat entre la carretera de l’Obac i la carretera d’Engolasters. En la primera actuació va intentar forçar el caixer i va cometre un primer furt amb força trencant el vidre posterior d’un vehicle.

En la segona, dos dies més tard, va repetir el mateix procediment amb tres cotxes més i va tornar a malmetre el caixer. De l’interior dels vehicles es va endur efectes personals i diners. El seu objectiu era aconseguir efectiu ràpidament.

La investigació, que es va iniciar de seguida, va permetre la Policia identificar i localitzar el presumpte autor a la parròquia escaldenca. L’home s’allotjava al domicili d’un conegut seu que viu al país, prop de la zona on va actuar.

La col·laboració de la ciutadania ha contribuït en el bon desenvolupament de la investigació que s’ha saldat amb la detenció del presumpte autor dels fets. El perjudici econòmic pels danys i els furts amb força ascendeix a més de 6.000 euros.