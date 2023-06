Decomissen 10.000 euros en tabac en una pista forestal entre Andorra i l'Alt Urgell

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil ha comunicat un decomís de tabac per valor de prop de 10.000 euros en un control en una pista forestal que connecta l'Alt Urgell i Andorra, en un indret fronterer que no s'ha detallat, tal com recull Ràdio Seu.

Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, la intervenció es va dur a terme aquest diumenge passat cap a les 8 del matí, a prop de la frontera, al terme municipal de les Valls de Valira. Membres de la Secció Fiscal i de Fronteres de la Seu d’Urgell, en el transcurs d’una verificació, van observar la maniobra sospitosa d'un vehicle tot terreny, amb matrícula francesa. En percebre la presència dels agents, el conductor va intentar allunyar-se del lloc tot fent marxa enrere i dirigint-se cap a la carretera N-260.

La patrulla va aconseguir interceptar el vehicle i van identificar-ne el conductor, un home de nacionalitat francesa i de 38 anys, que va mostrar-se nerviós, cosa que va fer sospitar els agents. A la posterior inspecció del vehicle, es va comprovar que a dins hi havia 1.988 paquets de tabac i 2.670 grams de picada de tabac. Tot el gènere estava sense precintes i era d'origen extracomunitari, probablement portat des d'Andorra per la pista forestal. El seu valor total al mercat negre es calcula que era de 9.947,50 euros.

Un cop verificada la mercaderia, es va procedir a aixecar acta per Infracció de Contraban i es va deixar el tabac a disposició de l'Administrador de la Duana de la Farga de Moles, mentre que el vehicle va ser retornat al seu propietari.