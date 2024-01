Demana complir condemna per maltractar un menor en setmanes alternes per cuidar del fill

Andorra la VellaUn home va ser condemnat a un mes d'arrest nocturn per una alcoholèmia, ja que tenia antecedents previs per un delicte similar. El van condemnar a un mes d'arrest nocturn condicional amb una suspensió de la condemna de 2 anys, així com una pena de privació del permís de conduir per un període de 8 mesos i multa de 350 euros. Per tant, no havia de complir la condemna d'arrest i no tornava a delinquir en dos anys. L'home va ser condemnat però posteriorment per un delicte menor de maltractament en l'àmbit domèstic efectuat sobre un menor i un delicte major de lesions efectuades sobre persona especialment vulnerable. Va ser condemnat a dos mesos d'arrest. Ja tenia antecedents per maltractament domèstic.

Ha demanat el compliment de la condemna en setmanes alternes, durant les set setmanes que no tingui sota la seva custòdia el seu fill menor. Sosté que el seu horari laboral és de 19 h fins a les 3 h, que té 3 fills menors a càrrec dels quals un de 9 anys, del que té la custòdia compartida per setmanes, que amb la seva actual parella té dos fills de 4 anys també a càrrec.

El Tribunal considera que el condemnat "coneixia les conseqüències en el cas que tornés a delinquir, posar atenció a les seves circumstàncies familiars abans de tornar a cometre un nou delicte de precisament, maltractament en l'àmbit domèstic sobre un menor i de lesions sobre persona especialment vulnerable".

Per tant, "està demostrat el nul efecte dissuasiu de l'anterior condemna, de tal manera que l'expectativa que no torni a delinquir no pot ser raonadament mantinguda".