Demanda d'un cambrer al propietari per agressió

Andorra la Vella“(...) Lamento comunicar-li que, presento el meu desistiment del contracte laboral que m’uneix amb la seva empresa per motius justificats. (...) D'acord amb el precepte anteriorment esmentat, el qual preveu que serà causa de desistiment justificat “el perjudici dolós (...) ocasionat per l’empresa o els seus representants a la persona assalariada”, decideixo no donar cap mena de preavís a l’empresa degut a l’agressió física soferta sobre la meva persona per part

de l’empresari. (...)”.

Aquest és un fragment de la carta per la qual el cambrer d'un restaurant plegava de la feina després d'haver denunciat al propietari per haver patit una agressió. Al mateix temps reclamava perquè havien passat uns mesos des que va començar a treballar fins que l'empresari va començar a cotitzar a la CASS.

L’argument de l’empresari era que l'agressió no havia estat establerta i que desconeixia de quina agressió es parlava. Respecte al retard en l'inici de la cotització, el patró justificava que va ser el treballador qui el va instar a pagar-lo en efectiu i a no començar immediatament la cotització per no perdre el benefici d’un ajut social proporcionat per Govern.

El Tribunal Superior retreu a l'empresari que, en l'hipotètic cas, fos el treballador qui li demanès la no cotització, una empresa no hauria d’acceptar participar en tal frau perquè la seva obligació és respectar la llei laboral. Respecte a l'agressió, la sentència recull que el patró no actua de bona fe pretenent ignorar l’incident al qual es refereix la carta. Va tenir lloc sis dies abans de l'escrit, va provocar la intervenció de la policia en el seu establiment i la baixa mèdica del seu cambrer.

El cambrer va anar a urgències després de l'incident, i l'empresari va reconèixer davant de la policia que l'havia empentat enmig d'una discussió però negant una agressió. El metge d'Urgències va diagnosticar una “contusió a la paret toràcica posterior lateral esquerra" així com una “contusió de part no especificada del coll” i una contusió a la cara”.

L'empresari ha estat condemnat a pagar 1.700 euros al cambrer i a cotitzar a la CASS la part proporcional del salari. A banda, la sentència es notifica a la CASS que podria obrir expedient pels mesos sense cotització.