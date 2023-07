Denúncia a la policia per una ciberestafa de 213.000 dòlars

Andorra la VellaUn resident ha presentat a la policia andorrana una denúncia per una presumpta estafa que hauria patit per la xarxa. L'home ha acompanyat la denúncia amb una carta on explica com ha estat la trama. El resident és un habitual dels mercats virtuals i disposava d'una important cartera de fons en criptomonedes. Va entrar en una pàgina que pensava que era del mateix grup de les que opera habitualment. Anava a adquirir un actiu virtual (NFT). La pàgina, però era falsa i simulava ser la real. En fer l'operació, els estafadors haurien pogut accedir a la seva cartera de criptomonedes i l'haurien buidat. En total, 213.000 dòlars, segons consta a la denúncia. La pàgina falsa va desaparèixer posteriorment per eliminar la possibilitat de rastreig.

La policia andorrana està analitzant el cas que és força complex perquè tota la trama va tenir lloc a través de la xarxa. L'afectat ha fet públic el seu cas perquè vol alertar i evitar possibles noves estafes per part d'aquest grup.