Andorra la VellaUn usuari ha compartit el seu malestar en les xarxes socials a causa de la forma d'aparcar dels cotxes de MENTA seguretat a Andorra la Vella. Acompanyat de les pertinents proves gràfiques, mostra com s'aturen a zones per a vianants i mostra la seva indignació com a propietari de bar: "a mi no em deixeu descarregar a la porta i aquesta gent..."

Senyors del Comú @AndorraCapital @dastrie es normal que aquesta gent campi pels peatonals impunament o es la nova policia local??? Ja ho vaig denunciar abans, tinc un bar i no em deixeu descarregar a la porta i aquesta gent, que no sabem exactament que fan no poden caminar??? pic.twitter.com/z2hAzlA42c — Andorra Denúncia (@And_Denuncia) 20 de junio de 2023