Denuncien que un youtuber hauria agredit la seva parella en la festa privada dels Esland

Andorra la VellaUn dels youtubers assistents a la festa privada de després de la gala dels Esland, conegut com a Keroro, ha volgut fer una publicació per explicar el que considera un comportament inacceptable d'un altre dels famosos convidats a la festa. Keroro assegura que quan estava descansant en un dels sofàs a les quatre de la matinada, va veure com davant seu un altre youtuber començava a agafar fort del pèl a una noia i la intentava empènyer amb cops. Aquest altre youtuber és conegut com a Temo i fa continguts relacionats amb futbol a diferents xarxes com Twitter, TikTok i Instagram.

Keroro narra que llavors va actuar i agafar l'home del braç, i que el va tirar a terra perquè no fes més mal a la dona. Va ser llavors quan el presumpte agressor se li va encarar i li va intentar pegar també a ell, però la intervenció d'altres assistents ho va impedir.

La verdad es que en 8 años que llevo en internet nunca he estado metido en polémicas ni mierdas porque me da pereza y quiero estar tranquilo, pero ayer en la fiesta de los Esland pasó algo que prefiero contarlo públicamente porque quiero que la gente deje de hacer famosa a putos… — KERORO (@MrKeroro10) 17 de febrero de 2024

Unes acusacions que han portat cua i moltes reaccions, començant per la de l'involucrat. En aquest cas es tracta d'un intent d'esclarir els fets que ha comportat més dubtes i crítiques, ja que no desmenteix les acusacions, sinó que tracta de treure ferro a l'assumpte aclarint que és la seva parella i que ho han resolt entre ells. Fins i tot ha hagut d'esborrar el vídeo que ha pujat i eliminar el seu compte de Twitter (@futbolcontemo), perquè molts usuaris li estan fent veure que es tracta d'una actitud inexcusable. Han estat alguns d'aquests internautes que han tornat a compartir el clip en les seves xarxes.