Desmantellades 1.369 plantes de marihuana a l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellEls Mossos d'Esquadra van detenir dimarts, 13 d’agost, sis homes, d’edats compreses entre els 23 i 33 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. Tal com recull Ràdio Seu, als detinguts se'ls va localitzar en una plantació de 1.369 plantes de marihuana a Fígols i Alinyà i se'ls va comissar 76,5 kg de cabdells de cànnabis.

La investigació va arrencar dijous 8 d’agost, quan es va detectar la plantació, amagada en una zona muntanyosa i aïllada. Per poder inspeccionar la zona sense ser detectats, els mossos van fer vigilància amb drons i van constatar que estava ubicada en un bosc de difícil accés, al qual només s’hi podia arribar a peu. També es va veure que hi havia dues zones ben diferenciades. D'una banda, les feixes on es cultivaven les plantes, i de l'altra, un espai ocult entre els arbres on hi havia les estructures destinades a la vida quotidiana de les persones que se'n cuidaven: zona de cuina, menjador i tendes per dormir.

En dies posteriors, es va determinar que l’estat de creixement de la plantació feia pensar que el moment òptim de recol·lecció era imminent, per la qual cosa es va començar a preparar el dispositiu policial i es va sol·licitar l’autorització judicial pertinent. A primera hora del matí de dimarts es va iniciar l’operatiu amb efectius de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Seu d’Urgell, i també de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

Una vegada l'ARRO va assegurar l'entorn, es va realitzar la diligència d'entrada i perquisició. Durant l’escorcoll es van comissar 76,5 kg de cabdells de marihuana ja assecats i es van comptabilitzar un total de 1.369 plantes a punt de recol·lectar, les quals es van destruir in situ.

En el moment del registre els mossos van detenir els sis homes que es trobaven al lloc. Tots ells van passar dimecres a disposició judicial a la Seu d’Urgell.