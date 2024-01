Detectada una estafa que busquen robar dades amb cursets de Creu Roja Andorra

Andorra la Vella‘Pots participar gratuïtament en cursos pràctics d’infermeria que ofereix la Creu Roja Nacional Andorrana. Té una durada de quatre setmanes i ve amb un certificat i un ordinador per a tu’. Aquest és el text del fals anunci sobre suposats cursets d’infermeria que busquen que es cliqui a l’enllaç per poder robar les dades de qui ho fa. Creu Roja Andorrana ha fet pública l’alerta sobre aquesta falsa publicitat indicant que ·des de Creu Roja Andorrana no estem oferint cap tipus de curs d’infermeria. Tota informació relacionada és falsa! Aneu amb ull i no feu click a cap enllaç per evitar la presa de les vostres dades”.